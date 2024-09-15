Глави МЗС країн G7 засудили передачу Іраном балістичних ракет Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву за підсумками зустрічі міністрів у Римі, опублікованій на сайті МЗС Італії.

У заяві зазначається, що Тегеран повинен негайно припинити будь-яку підтримку незаконної та невиправданої війни Росії проти України і "зупинити такі передачі балістичних ракет, БПЛА та пов'язаних із ними технологій, які становлять пряму загрозу українському народу, а також європейській і міжнародній безпеці в більш широкому сенсі".

Передачу балістичних ракет міністри назвали "подальшою ескалацією військової підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України" та підкреслили, що російська агресія є грубим порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН.

"Ми залишаємося непохитними у своєму прагненні притягнути Іран до відповідальності за його неприйнятну підтримку незаконної війни Росії в Україні, яка ще більше підриває глобальну безпеку", - йдеться у документі.

Заяву підписали глави МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також Високий представник ЄС Жозеп Боррель.