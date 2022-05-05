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В РФ действия чиновников лишь усиливают эффект международных санкций, - разведка

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Четверг 05 мая 2022 15:47
В РФ действия чиновников лишь усиливают эффект международных санкций, - разведка Главное управление разведки (militarist.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В России пытаются преодолеть критическую ситуацию на производствах военно-промышленного комплекса, которая возникла вследствие введенных международных санкций. Однако, действия российских чиновников лишь усугубляют кризисные явления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

В частности, деятельность российских чиновников вносит дополнительный беспорядок в производственные схемы и усугубляет кризисные явления.

Об этом говорится в письме от имени АО "Тюменского аккумуляторного завода" в адрес "заместителя руководителя оперативного штаба по противодействию экономическим санкциям" Сергея Собянина.

Сообщается, что санкции, которые ввели против РФ Евросоюз и США, осложнили работу завода, ведь материалы и запчасти на оборудование закупались за рубежом.

"Современные реалии заставляют нас либо организовывать собственное производство, либо искать новых поставщиков... однако то, что делают наши чиновники в отношении нас - в разы хуже санкций", - говорится в письме.

Отмечается, что речь идет о тотальной некомпетентности государственного регулятора. "Благодаря" внесенным изменениям производство не может получить достаточно сырья для продолжения производства.

"В результате такой "борьбы с экономическими санкциями" предполагается отток производства в Китай", - сообщает разведка.

Ранее мы сообщали, что в России сотрудники ВПК жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения.

Также разведка сообщала, что Россия нагнетает ситуацию в Приднестровье и ведет психологическую атаку против Украины.

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Главное управление разведки
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