В России сотрудники ВПК жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения, - разведка
Сотрудники военно-промышленного комплекса оккупанта жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
Сообщается, что ВС РФ теряют гражданский персонал из-за отсутствия соответствующего финансового обеспечения. Об этом говорится в письме профсоюзной организации гражданского персонала ВС РФ по Сибирскому региону к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.
Также сотрудники жалуются на крайне низкую оплату труда, при том что в течение значительного времени индексация вообще не проводилась.
К тому же авторы письма утверждают, что "процесс снижения укомплектованности воинских частей и учреждений гражданским персоналом имеет устойчивый характер". Из-за этого происходит массовое увольнение квалифицированных сотрудников.
Отмечается, что это уже не первое обращение профсоюзов РФ относительно негативных последствий международных санкций для российского ВПК.
"Официально профсоюз горячо поддерживает российское вторжение в Украину, устраивая пропагандистские мероприятия. Впрочем, не замечает взаимосвязи между введенными санкциями из-за войны и неспособностью бюджета оккупантов финансировать их работу", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в РФ пополняют резервы и ищут "добровольцев-контрактников".
Напомним, война РФ против Украины продолжается 69-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.