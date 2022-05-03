ru ua
Вт, 03 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России сотрудники ВПК жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения, - разведка

Новина українською →
Вторник 03 мая 2022 14:39
В России сотрудники ВПК жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения, - разведка ГУР (militarist.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Сотрудники военно-промышленного комплекса оккупанта жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Сообщается, что ВС РФ теряют гражданский персонал из-за отсутствия соответствующего финансового обеспечения. Об этом говорится в письме профсоюзной организации гражданского персонала ВС РФ по Сибирскому региону к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Также сотрудники жалуются на крайне низкую оплату труда, при том что в течение значительного времени индексация вообще не проводилась.

К тому же авторы письма утверждают, что "процесс снижения укомплектованности воинских частей и учреждений гражданским персоналом имеет устойчивый характер". Из-за этого происходит массовое увольнение квалифицированных сотрудников.

Отмечается, что это уже не первое обращение профсоюзов РФ относительно негативных последствий международных санкций для российского ВПК.

"Официально профсоюз горячо поддерживает российское вторжение в Украину, устраивая пропагандистские мероприятия. Впрочем, не замечает взаимосвязи между введенными санкциями из-за войны и неспособностью бюджета оккупантов финансировать их работу", - говорится в сообщении.

В России сотрудники ВПК жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения, - разведкаВ России сотрудники ВПК жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения, - разведка

Ранее мы сообщали, что в РФ пополняют резервы и ищут "добровольцев-контрактников".

Напомним, война РФ против Украины продолжается 69-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки Вторжение России в Украину
NEWS
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине