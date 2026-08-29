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РФ за день вже запустила по Україні понад 200 дронів, більшість - на Київ, - Повітряні сили

19:34 29.08.2026 Сб
1 хв
Більшість запущених безпілотників були реактивними
aimg Валерія Абабіна
Фото: Військовий ППО (Getty Images)

Протягом дня 29 серпня російські війська атакували Україну 224 ударними безпілотниками. Основний удар припав на столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Протягом дня 29 серпня - із 6:30 до 18:00 - противник атакував Україну 224 ударними безпілотниками, більшість із яких реактивні. Переважну кількість дронів ворог спрямував у бік столиці.

За попередніми даними, протягом дня протиповітряна оборона збила та подавила 199 ударних БпЛА.

Станом на 18:20 у повітряному просторі перебувало до 10 ударних ворожих безпілотників.

Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, Росія від ранку атакувала Київ реактивними дронами - унаслідок падіння безпілотника загинула дворічна дівчинка, ще вісім людей дістали поранень.

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КиївВійна в УкраїніАтака дронів