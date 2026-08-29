РФ за день вже запустила по Україні понад 200 дронів, більшість - на Київ, - Повітряні сили

Протягом дня 29 серпня - із 6:30 до 18:00 - противник атакував Україну 224 ударними безпілотниками, більшість із яких реактивні. Переважну кількість дронів ворог спрямував у бік столиці.

За попередніми даними, протягом дня протиповітряна оборона збила та подавила 199 ударних БпЛА.

Станом на 18:20 у повітряному просторі перебувало до 10 ударних ворожих безпілотників.