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РФ за день уже запустила по Украине более 200 дронов, большинство - на Киев, - Воздушные силы

19:34 29.08.2026 Сб
1 мин
Большинство запущенных беспилотников были реактивны
aimg Валерия Абабина
Фото: Военный ПВО (Getty Images)

В течение дня 29 августа российские войска атаковали Украину 224 ударными беспилотниками. Основной удар пришелся на столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В течение дня 29 августа – с 6:30 до 18:00 – противник атаковал Украину 224 ударными беспилотниками, большинство из которых реактивны. Большинство дронов враг направился в сторону столицы.

По предварительным данным, в течение дня противовоздушная оборона сбила и подавила 199 ударных БПЛА.

По состоянию на 18:20 в воздушном пространстве находились до 10 ударных вражеских беспилотников.

Напомним, сегодня, 29 августа, Россия с утра атаковала Киев реактивными дронами - в результате падения беспилотника погибла двухлетняя девочка, еще восемь человек получили ранения.

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