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РФ демонтує системи живлення шахт в окупованій Луганській області, - ЦНС

Фото: шахтарі у шахті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В окупованій Луганській області росіяни демонтують системи живлення шахт. Ворог фактично знищив вугледобувну галузь на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Інформаційний ресурс зазначив, що окупаційна влада Луганської та Донецької областей ледь не щодня "розповідає казки про розвиток шахт та інвестиційний ажіотаж" щодо вугледобувної промисловості регіону.

Однак на практиці все виходить інакше, оскільки інвестори лише прискорюють процес занепаду галузі.

"І якщо вирізання обладнання ще можна тимчасово приховати за ширмою буцімто очікуваної реконструкції, то демонтаж систем живлення, трансформаторів та відключення високовольтних ліній, що постачають електрику на шахти, говорить про зворотне", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС уточнили, що відповідні процеси відбуваються у населених пунктах Луганської області, а саме - Новодружевську, Привіллі та Гірському.

"Окупанти фактично вбили вугледобувну галузь на тимчасово окупованих територіях України", - додали у ЦНС.

Наразі більшість шахт закрита і пограбована. В регіоні спостерігається дефіцит шахтарів, а ті, що залишилися, не отримують заробітну плату місяцями.

Відсутність зарплат в окупації

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що російські загарбники систематично не виплачують заробітну плату бюджетникам в окупованому Луганську. Зокрема, йдеться про водіїв автобусів, тролейбусів і трамваїв.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що водії транспортних підприємств на тимчасово окупованій частині Херсонської області не можуть отримати гроші вже понад два місяці. Загальна заборгованість становить більш ніж 40 млн російських рублів.

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