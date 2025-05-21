РФ не дає сигналів щодо припинення вогню, потрібно посилювати тиск, - Зеленський

"Щойно була тривала доповідь міністра оборони України Умєрова та військових командувачів щодо фронту, щодо наших оборонних відносин із партнерами. Російські штурмові дії тривають, і наші сили продовжують усю необхідну бойову активність. Найбільш гаряча ситуація на Донеччині, особливо – Покровський напрямок", - розповів Зеленський.

Також, за його словами, ЗСУ продовжують активні дії в Курській та Бєлгородській областях.

"Це захист Сумщини, це захист Харківщини, активний і дієвий наш захист. Від початку Курської операції в серпні російська армія зазнала серйозних втрат - більш ніж 63 тисячі вбитими й пораненими тільки там, на Курщині. Також нашим силам вдалося суттєво поповнити обмінний фонд для України", - додав президент.

Він зазначив, що чим більше бойових дій виноситься на територію ворога, то більше це убезпечує українські громади.

"На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, і вони поки не готові війну завершувати. Отже, всі наші форми тиску, уся наша робота з партнерами заради тиску на Росію - це те, що абсолютно потрібно. Тиск переконує. Тиск на полі бою. Тиск в економіці, і саме для цього - санкції. Тиск у політиці. Я хочу подякувати всім, хто підтримує Україну", - наголосив Зеленський.