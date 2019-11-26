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В РФ число желающих эмигрировать достигло максимума за последнее десятилетие

Новости » В мире     26.11.2019 - 15:39
В РФ число желающих эмигрировать достигло максимума за последнее десятилетие
Фото: Владимир Путин

Самое большое количество желающих эмигрировать среди молодых россиян

По данным социологического опроса от 26 ноября, большинство молодых россиян хотят покинуть страну, что является самым высоким показателем за десятилетие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные российского "Левада-Центра".

Данные опроса свидетельствуют о том, что более половины россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать в другие страны, в то время как 21% респондентов из всех возрастных групп заявили, что хотели бы эмигрировать.

Число желающих эмигрировать в возрастной группе от 25 до 39 лет составляет 30 процентов.

Респонденты назвали беспокойство за будущее своих детей и экономическую ситуацию двумя основными причинами для рассмотрения вопроса об эмиграции. Политическая ситуация в стране и поиск лучшего медицинского обслуживания также были названы причинами мыслей об эмиграции.

Особенно выросло количество желающих эмигрировать в период с мая по сентябрь этого года, когда политическое инакомыслие вылилось в серию акций протеста, в результате которых сотни демонстрантов были арестованы полицией жестокими методами.

Отмечается, что 56% процентов из тех, кто указал, что хотят покинуть страну, говорят, что Россия движется в "неправильном направлении" и им "стыдно за то, что происходит в стране".

Из тех, кто рассматривает эмиграцию как возможный вариант, 73% заявили, что не одобряют политику Путина, а 39% заявили, что они готовы участвовать в политических событиях в России.

Ранее РБК-Украина писало, что общественного активиста из РФ Константина Котова, осужденного на четыре года за якобы нарушение правил во время протестов, этапировали из Москвы во Владимирскую область для отбытия наказания.

Напомним, ранее украинцы назвали нации, к которым относятся хуже всего.

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