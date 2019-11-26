В РФ кількість охочих емігрувати досягло максимуму за останнє десятиліття

Фото: Володимир Путін

Найбільша кількість охочих емігрувати серед молодих росіян

За даними соціологічного опитування від 26 листопада, більшість молодих росіян хочуть покинути країну, що є найвищим показником за десятиліття. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані російського "Левада-Центру".

Дані опитування свідчать про те, що більше половини росіян у віці від 18 до 24 років хочуть виїхати в інші країни, в той час як 21% респондентів з усіх вікових груп заявили, що хотіли б емігрувати.

Кількість бажаючих емігрувати у віковій групі від 25 до 39 років становить 30 відсотків.

Респонденти назвали занепокоєння за майбутнє своїх дітей та економічну ситуацію двома основними причинами для розгляду питання про еміграцію. Політична ситуація в країні та пошук кращого медичного обслуговування також були названі причинами думок про еміграцію.

Особливо зросла кількість охочих емігрувати в період з травня по вересень цього року, коли політичне інакомислення вилилося в серію акцій протесту, в результаті яких сотні демонстрантів були арештовані поліцією жорстокими методами.

Зазначається, що 56% відсотків з тих, хто вказав, що хочуть залишити країну, кажуть, що Росія рухається в "протилежному напрямку" і їм "соромно за те, що відбувається в країні".

З тих, хто розглядає еміграцію як можливий варіант, 73% заявили, що не схвалюють політику Путіна, а 39% заявили, що вони готові брати участь у політичних подіях в Росії.

Раніше РБК-Україна писало, що активіста з РФ Костянтина Котова, засудженого на чотири роки за нібито порушення правил під час протестів, етапували з Москви у Володимирську область для відбування покарання.

Нагадаємо, раніше українці назвали нації, до яких ставляться гірше всього.