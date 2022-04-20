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РФ четвертый день бомбардирует "Азовсталь". Арестович рассказал о ситуации в Мариуполе

Фото: оккупанты продолжают бомбардировки "Азовстали" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты не оставляют попыток штурма территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Противник уже четвертый день бомбит завод стратегическими бомбардировщиками.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "24 канала".

"Они объявили очередной штурм "Азовстали", но это пятый или шестой штурм за последние 20 суток. Я бы пока не очень волновался за "Азовсталь". Я имею в виду район обороны. Но за судьбу людей стоит волноваться. Как за защитников, так и мирных жителей, которых там более 1000", - сказал он.

Арестович отметил, что россияне знают, что на территории "Азовстали" находятся сотни мирных жителей, но продолжают бомбить завод.

Напомним, в полку "Азов", который держит оборону Мариуполя, заявляли, что оккупационные войска почти полностью уничтожили завод "Азовсталь".

Добавим, сегодня удалось договориться о гуманитарном коридоре для эвакуации жителей Мариуполя, в том числе с территории "Азовстали".

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АзовстальМариупольВойна России против Украины