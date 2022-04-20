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РФ четвертий день бомбардує "Азовсталь". Арестович розповів про ситуацію в Маріуполі

Фото: окупанти продовжують бомбардування "Азовсталі" (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Російські окупанти не полишають спроб штурму території заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Противник вже четвертий день бомбардує завод зі стратегічних бомбардувальників.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "24 каналу".

"Вони оголосили черговий штурм "Азовсталі", але це п'ятий чи шостий штурм за останні 20 діб. Я б поки що не дуже хвилювався за "Азовсталь". Я маю на увазі район оборони. Але за долю людей варто хвилюватися. Як за оборонців, так і мирних мешканців, яких там понад 1000", - сказав він.

Арестович зазначив, що росіяни знають, що на території "Азовсталі" перебувають сотні мирних мешканців, але продовжують бомбардувати завод.

Нагадаємо, у полку "Азов", який тримає оборону Маріуполя, заявляли, що окупаційні війська майже повністю знищили завод "Азовсталь".

Додамо, сьогодні вдалося домовитися про гуманітарний коридор для евакуації мешканців Маріуполя, в тому числі з території "Азовсталі".

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АзовстальМаріупольВійна Росії проти України