У РФ черговий збій: мешканці скаржаться, що не можуть оформити документи

Росіяни масово скаржаться, що вони не можуть отримати доступ до сайту, а під час оновлення сторінки видає помилку. При цьому в особистий кабінет користувачі також не можуть увійти.

Збої призвели до того, що користувачі не можуть оперативно отримати довідки або оформити документи. Наразі невідомо, коли відновлять роботу порталу.

Варто зауважити, що причина такого збою поки що невідома. Офіційні особи ніяк не коментують ситуацію.