В РФ очередной сбой: жители жалуются, что не могут оформить документы

В России в понедельник, 28 июля, перестал работать единый портал государственных услуг. Из-за этого россияне не могут оформить документы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Россияне массово жалуются, что они не могут получить доступ к сайту, а при обновлении страницы выдает ошибку. При этом в личный кабинет пользователи также не могут войти.
Сбои привели к тому, что пользователи не могут оперативно получить справки или оформить документы. Пока неизвестно, когда восстановят работу портала.
Стоит заметить, что причина такого сбоя пока неизвестна. Официальные лица никак не комментируют ситуацию.
Напомним, сегодня, 28 июля, также произошел сбой в работе крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот". Из-за этого большое количество рейсов отменили.
В сети сообщалось, что из-за сбоя было отменено не менее 49 рейсов из московского аэропорта Шереметьево.
Ответственность за атаку на себя взяли хакерская группировка Silent Crow вместе с белорусскими "Киберпартизанами BY".
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