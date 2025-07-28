У РФ черговий збій: мешканці скаржаться, що не можуть оформити документи
У Росії в понеділок, 28 липня, перестав працювати єдиний портал державних послуг. Через це росіяни не можуть оформити документи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Росіяни масово скаржаться, що вони не можуть отримати доступ до сайту, а під час оновлення сторінки видає помилку. При цьому в особистий кабінет користувачі також не можуть увійти.
Збої призвели до того, що користувачі не можуть оперативно отримати довідки або оформити документи. Наразі невідомо, коли відновлять роботу порталу.
Варто зауважити, що причина такого збою поки що невідома. Офіційні особи ніяк не коментують ситуацію.
Збій у роботі "Аерофлоту"
Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, також стався збій у роботі найбільшої російської авіакомпанії "Аерофлот". Через це велику кількість рейсів скасували.
У мережі повідомлялося, що через збій було скасовано щонайменше 49 рейсів із московського аеропорту Шереметьєво.
Відповідальність за атаку на себе взяло хакерське угруповання Silent Crow разом із білоруськими "Кіберпартизанами BY".
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