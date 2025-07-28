В РФ очередной сбой: жители жалуются, что не могут оформить документы

В России в понедельник, 28 июля, перестал работать единый портал государственных услуг. Из-за этого россияне не могут оформить документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

Россияне массово жалуются, что они не могут получить доступ к сайту, а при обновлении страницы выдает ошибку. При этом в личный кабинет пользователи также не могут войти.

Сбои привели к тому, что пользователи не могут оперативно получить справки или оформить документы. Пока неизвестно, когда восстановят работу портала.

Стоит заметить, что причина такого сбоя пока неизвестна. Официальные лица никак не комментируют ситуацию.