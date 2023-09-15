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РФ через великі втрати проводить мобілізацію в ПТУ і технікумах на Далекому Сході, - Генштаб

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росія проводить мобілізацію серед випускників технікумів і ПТУ на Далекому Сході. Це пов'язано з катастрофічними втратами на війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів, з метою доукомплектування новосформованої 25 загальновійськової армії ЗС РФ, на території Приморського та Хабаровського країв російської федерації здійснюються мобілізаційні заходи місцевого населення.

"Зокрема, в професійно-технічних училищах, технікумах та серед випускників інтернатів ведуться активні агітаційні заходи із залученням російських військовослужбовців новосформованої 25 армії ЗС РФ, які закінчили зазначені навчальні заклади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при вступі на військову службу окупаційні агітатори пропонують одноразову виплату у розмірі 600 тисяч рублів (6200 доларів) та грошове забезпечення від 200 тисяч рублів (2000 доларів).

Мобілізація в Росії

Раніше в українській розвідці розповідали, що нова хвиля мобілізації може бути оголошена у Росії, щоб поповнити окупаційні війська в Україні. Ймовірно, це станеться у вересні. При цьому через контрнаступ українських сил Росія перекидає на фронт в Україні непідготовлених військових, яких тільки що мобілізували. Так, зокрема, відбувається на тимчасово окупованій території Луганської області.

Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомляв, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче закликати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.

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