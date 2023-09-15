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РФ из-за больших потерь проводит мобилизацию в ПТУ и техникумах на Дальнем Востоке, - Генштаб

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия проводит мобилизацию среди выпускников техникумов и ПТУ на Дальнем Востоке. Это связано с катастрофическими потерями на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В связи с катастрофическими потерями оккупантов, с целью доукомплектования новосформированной 25 общевойсковой армии ВС РФ, на территории Приморского и Хабаровского краев российской федерации осуществляются мобилизационные мероприятия местного населения.

"В частности, в профессионально-технических училищах, техникумах и среди выпускников интернатов ведутся активные агитационные мероприятия с привлечением российских военнослужащих вновь сформированной 25 армии ВС РФ, которые закончили указанные учебные заведения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при поступлении на военную службу оккупационные агитаторы предлагают единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей (6200 долларов) и денежное обеспечение от 200 тысяч рублей (2000 долларов).

Мобилизация в России

Ранее в украинской разведке рассказывали, что новая волна мобилизации может быть объявлена в России, чтобы пополнить оккупационные войска в Украине. Вероятно, это произойдет в сентябре. При этом из-за контрнаступления украинских сил Россия перебрасывает на фронт в Украине неподготовленных военных, только что мобилизованных. Так, в частности, проходит на временно оккупированной территории Луганской области.

Недавно Генштаб ВСУ сообщал, что в ходе новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч мужчин. Причем она коснется Чечни и временно оккупированных территорий Украины.

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