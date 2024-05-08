ua en ru
Ср, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ через Telegram намагається завербувати латвійців для "шкідливої діяльності"

Латвія, Середа 08 травня 2024 19:53
UA EN RU
РФ через Telegram намагається завербувати латвійців для "шкідливої діяльності" Фото: РФ усе частіше вербує латвійців через Telegram (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські спецслужби все активніше вербують громадян Латвії для здійснення "шкідливої ​​діяльності" у країні через комунікаційну платформу Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За даними Службі державної безпеки Латвії, спроби вербування відбуваються як шляхом індивідуального звернення до осіб, так і шляхом публікації спочатку неконкретних пропозицій про роботу в групах спілкування різної тематики, зазначили в службі.

Спецслужби Латвії закликали мешканців бути уважними та негайно повідомляти службу, якщо помітять підозрілі дії поблизу об’єктів критичної інфраструктури.

За даними Служби безпеки, так само слід звернути увагу на таку діяльність також на меморіальні місця та символічні об’єкти, важливі для латвійського народу.

Нагадаємо, минулого тижня західні ЗМІ повідомили, що Російська Федерація готує диверсії по всій Європі. У Фінляндії назвали головну мету таких провокацій.

РБК-Україна також повідомляло про те, що СБУ запобігла замаху на вбивство президента України Володимира Зеленського, а також керівників силових відомств.

Детальніше про плани та кінцеву мету Кремля можна дізнатись в матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія Telegram Війна Росії проти України
NEWS
В очікуванні суду. За що сидить Коломойський і скільки років йому загрожує
В очікуванні суду. За що сидить Коломойський і скільки років йому загрожує
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду