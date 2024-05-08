РФ через Telegram намагається завербувати латвійців для "шкідливої діяльності"

Російські спецслужби все активніше вербують громадян Латвії для здійснення "шкідливої ​​діяльності" у країні через комунікаційну платформу Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За даними Служби безпеки, так само слід звернути увагу на таку діяльність також на меморіальні місця та символічні об’єкти, важливі для латвійського народу.

Спецслужби Латвії закликали мешканців бути уважними та негайно повідомляти службу, якщо помітять підозрілі дії поблизу об’єктів критичної інфраструктури.

За даними Службі державної безпеки Латвії, спроби вербування відбуваються як шляхом індивідуального звернення до осіб, так і шляхом публікації спочатку неконкретних пропозицій про роботу в групах спілкування різної тематики, зазначили в службі.

Нагадаємо, минулого тижня західні ЗМІ повідомили, що Російська Федерація готує диверсії по всій Європі. У Фінляндії назвали головну мету таких провокацій.

РБК-Україна також повідомляло про те, що СБУ запобігла замаху на вбивство президента України Володимира Зеленського, а також керівників силових відомств.

Детальніше про плани та кінцеву мету Кремля можна дізнатись в матеріалі.

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