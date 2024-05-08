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РФ через Telegram пытается завербовать латвийцев для "вредной деятельности"

Латвия, Среда 08 мая 2024 19:53
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РФ через Telegram пытается завербовать латвийцев для "вредной деятельности" Фото: РФ все чаще вербует латвийцев из-за Telegram (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские спецслужбы все активнее вербуют граждан Латвии для осуществления "вредной деятельности" в стране через коммуникационную платформу Telegram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По данным Службы государственной безопасности Латвии, попытки вербовки происходят как путем индивидуального обращения к лицам, так и путем публикации сначала неконкретных предложений о работе в группах общения различной тематики, отметили в службе.

Спецслужбы Латвии призвали жителей быть внимательными и немедленно сообщать службу, если заметят подозрительные действия вблизи объектов критической инфраструктуры.

По данным Службы безопасности, так же следует обратить внимание на такую деятельность также на мемориальные места и символические объекты, важные для латвийского народа.

Напомним, на прошлой неделе западные СМИ сообщили, что Российская Федерация готовит диверсии по всей Европе. В Финляндии назвали главную цель подобных провокаций.

РБК-Украина также сообщала о том, что СБУ предотвратила покушение на убийство президента Украины Владимира Зеленского, а также руководителей силовых ведомств.

Подробнее о планах и конечной цели Кремля можно узнать в материале.

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