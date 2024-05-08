РФ через Telegram пытается завербовать латвийцев для "вредной деятельности"

По данным Службы государственной безопасности Латвии, попытки вербовки происходят как путем индивидуального обращения к лицам, так и путем публикации сначала неконкретных предложений о работе в группах общения различной тематики, отметили в службе.

Спецслужбы Латвии призвали жителей быть внимательными и немедленно сообщать службу, если заметят подозрительные действия вблизи объектов критической инфраструктуры.