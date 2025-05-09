РФ чекає подвійний удар? Литва пропонує новий пакет санкцій, хоча 17-й не ухвалено

"Ми практично підготували 17-й пакет санкцій, який маємо намір ухвалити, можливо, навіть у травні. Литва вже закликає нас почати думати про 18-й пакет санкцій, але нам потрібно говорити не тільки про самі санкції, а й розглядати можливості введення додаткових тарифних заходів щодо російської продукції", - заявив міністр.

За його словами, наразі санкційний тиск проти Росії не використовується повною мірою.

"Російські енергетичні компанії, як і раніше, приносять доходи російському бюджету, і це необхідно припинити. Необхідно заборонити імпорт скрапленого газу в Євросоюз (ЄС), і США можуть нам у цьому допомогти. І у світі, як і раніше, працює ціла низка інших нафтових компаній", - заявив міністр.