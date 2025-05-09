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РФ чекає подвійний удар? Литва пропонує новий пакет санкцій, хоча 17-й не ухвалено

Фото: міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс (tv3 lt)
Автор: Наталія Гурковська

У ЄС продовжують обговорювати 17-й пакет санкцій проти Росії. А Литва вже закликає обговорити ще один, новий 18-й пакет заходів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса.

"Ми практично підготували 17-й пакет санкцій, який маємо намір ухвалити, можливо, навіть у травні. Литва вже закликає нас почати думати про 18-й пакет санкцій, але нам потрібно говорити не тільки про самі санкції, а й розглядати можливості введення додаткових тарифних заходів щодо російської продукції", - заявив міністр.

За його словами, наразі санкційний тиск проти Росії не використовується повною мірою.

"Російські енергетичні компанії, як і раніше, приносять доходи російському бюджету, і це необхідно припинити. Необхідно заборонити імпорт скрапленого газу в Євросоюз (ЄС), і США можуть нам у цьому допомогти. І у світі, як і раніше, працює ціла низка інших нафтових компаній", - заявив міністр.

 

Можливе посилення санкцій проти РФ

8 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Після неї Трамп заявив у своїй соціальній мережі Truth, що "якщо режиму припинення вогню не дотримуватимуться, Сполучені Штати та їхні партнери введуть додаткові санкції".

Таку ж думку висловив 9 травня і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, припинення вогню в Україні має "дати можливість укласти справжній мирний договір". В іншому разі Росія зіткнеться з новими санкціями.

Додамо, що Польща прагне узгодити 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії до 1 липня. У новому пакеті будуть обмеження на експорт хімічних речовин і санкції проти компаній.

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