РФ ждет двойной удар? Литва предлагает новый пакет санкций, хотя 17-й не принят

"Мы практически подготовили 17-й пакет санкций, который намерены принять, возможно, даже в мае. Литва уже призывает нас начать думать о 18-м пакете санкций, но нам нужно говорить не только о самих санкциях, но и рассматривать возможности введения дополнительных тарифных мер в отношении российской продукции", - заявил министр.

По его словам, в настоящее время санкционное давление против России не используется в полной мере.

"Российские энергетические компании по-прежнему приносят доходы российскому бюджету, и это необходимо прекратить. Необходимо запретить импорт сжиженного газа в Евросоюз (ЕС), и США могут нам в этом помочь. И в мире по-прежнему работает целый ряд других нефтяных компаний", - заявил министр.