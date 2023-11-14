РФ чекає мінусової температури задля ударів по енергетиці України, - Галущенко

Російська Федерація ймовірно очікує стабільного зниження температури та погіршення погодних умов для того, щоб завдати чергових ударів по енергетиці України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону.

"Мені здається для них важливо, щоб мінус був стабільним. Тобто, якщо температура падатиме до мінуса, а потім підійматиметься до плюса, то вони будуть чекати стабільних морозів", - сказав Галущенко.

Він хауважив, що під час зниження температури енергетикам важче відновлювати інфраструктуру.

"Коли є мінусова інфраструктура, то до безпосередньої шкоди, яка завдається ударами, мінусова температура ускладнює відновлення", - підкреслив він.

Удари РФ по українській енергосистемі та загроза блекаутів

Нагадаємо, усю минулу осінь та зиму російські загарбники масово обстрілювали територію України, намагаючись атакувати об'єкти енергетики. Попри ефективну роботу ППО ЗСУ, без "прильотів" обійтися не вдалося. Тому в деякий період довелося застосовувати екстрені, а потім планові відключення світла.

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів військ РФ по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду у нашій країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Додамо, що згідно з прогнозами "Укренерго", цієї зими можуть бути проблеми, пов'язані з масованим обстрілом. Але енергосистема не розвалиться і працюватиме.

РФ знову обстрілює енергетику України

Російські терористи після майже піврічної паузи взялися знову обстрілювати енергетичні об'єкти в Україні. На початку осені через російські обстріли була пошкоджена мережа у Києві, Житомирській та Хмельницькій областях.

Також нещодавно через падіння уламків "Шахеда" у Вінницькій області були знеструмлені споживачі.

Нещодавно російські загарбники вдарили по одній з українських теплоелектростанцій. Обладнання підприємства пошкоджене.

Також нагадаємо, військові попереджають, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку українських розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.

Також видання Financial Times дізналося, як Україна готується до російських ударів по енергетиці.

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