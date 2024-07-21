РФ все частіше залучає до боїв непідготовлені нерегулярні війська, - Міноборони Британії

Російська Федерація все частіше використовує у наступальних операціях проти України непідготовлені військові формування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Міноборони Британії у Х (колишній Twitter).

Зокрема, Москва використовує їх попри те, що вони не мають підготовки, ненавчені та не мають артилерійської чи повітряної підтримки. Це робить їх більш вразливими, ніж підрозділи регулярної армії.

Одним із прикладів є Добровольчий корпус, який було створено у 2023 році. Він складається з понад 20 тисяч резервістів, найманців та колишніх засуджених.

У відомстві зазначили, що ці сили служать в нерегулярних підрозділах під єдиним командуванням та контролем. І ймовірно, зазнали більше втрат.

"Ці формування, ймовірно, зазнали пропорційно більших втрат протягом останніх дев'яти місяців порівняно з російськими регулярними частинами", – резюмували у британському Міноборони.