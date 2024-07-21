РФ все чаще вовлекает в бои неподготовленные нерегулярные войска, - Минобороны Британии
Российская Федерация все чаще использует в наступательных операциях против Украины неподготовленные военные формирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Минобороны Британии в Х (бывший Twitter).
В частности, Москва использует их, несмотря на то, что они не имеют подготовки, необучены и не имеют артиллерийской или воздушной поддержки. Это делает их более уязвимыми, чем подразделения регулярной армии.
Одним из примеров является Добровольческий корпус, созданный в 2023 году. Он состоит из более чем 20 тысяч резервистов, наемников и бывших осужденных.
В ведомстве отметили, что эти силы служат в нерегулярных подразделениях под единым командованием и контролем. И вероятно, понесли больше потерь.
"Эти формирования, вероятно, понесли пропорционально большие потери в течение последних девяти месяцев по сравнению с российскими регулярными частями", - резюмировали в британском Минобороны.
Напомним, что днями ранее американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что Россия, вероятно, отправляет в бой подразделения, не успев их укомплектовать и оснастить.
Ранее РБК-Украина сообщало, что потери оккупантов за сутки с 20 на 21 июля составили 1100 солдат. Также ВСУ уничтожили вражескую систему ПВО и 44 артиллерийские системы.
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