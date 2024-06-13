UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ все частіше використовує новобранців із Сербії, Куби та країн Африки для війни в Україні, - ISW

Фото: африканські найманці (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські військові дедалі частіше використовують новобранців із Сербії, Куби та африканських країн у бойових діях проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що повідомлення про цей факт помітили нещодавно. Також в ISW нагадали одне з останніх повідомлень щодо вербування в армію РФ. Зокрема, 11 червня Росія та Шрі-Ланка домовилися, що РФ припинить вербування громадян Шрі-Ланки до російської армії.

Так, представник Міноборони Шрі-Ланки Налін Херат в інтерв'ю AFP заявив, що 22 громадяни його країни, які приєдналися до російської армії, втекли і повернулися назад до Шрі-Ланки. За його словами, Росія "обманом" змусила багатьох шрі-ланкійців служити в армії РФ.

Крім того, експерти ISW згадують матеріал France Press. У ньому йдеться, що серед цих 22 осіб був 37-річний водій Аніл Мадусанка. Він вважав, що проміняє водіння туристів на роботу водієм у Росії, але натомість йому вручили автомат і відправили на війну. Як наслідок, Мадусанку було поранено. В даний час він відновлюється в Шрі-Ланці вдома.

Нагадаємо, що загороджувальні загони Росії на Харківському напрямку сформовані з кадировців. За словами речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, вони повинні утримувати росіян при спробах втечі з території України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія відправляє на кордон з Україною досить професійні ДРГ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація