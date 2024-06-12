РФ відправляє на український кордон досить професійні ДРГ, - речник ОТУ "Сіверськ"

Російська Федерація відправляє на кордон із Україною досить професійні диверсійно-розвідувальні групи. Проти них використовуються тактичні прийоми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Оперативно-тактичного угруповання військ "Північ" Вадима Мисника, яку він озвучив в ефірі телемарафону.

"Наша розвідка відслідковує дії сил, що знаходяться по той бік кордону. І, звичайно, весь час — і торік, і цього року, і взимку, і навесні — тут працюють професійні диверсанти саме з боку РФ. Не потрібно недооцінювати ворога. ", - сказав прес-секретар ОТУ "Сєвєрськ". Також за словами Мисника, ЗСУ застосовують певні тактичні прийоми, щоб навіть на підході до кордону була можливість виявляти у знищенні ДРГ. У відповідь на питання про кадировців у складі ДРГ спікер зазначив, що у них немає інформації про ДРГ або розвідників з боку Росії. Як правило, найбільше кадировці виконують завдання як загороджувальні загони. І як показує досвід, у штурмових чи розвідгрупах їх не дуже активно застосовували.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України повністю контролюють Сумську область. За його словами, Росія продовжує використовувати ДРГ, які ЗСУ успішно знищують.



Щодо села Рижівка, то ворог "спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру". Зеленський зазначив, що прапор РФ у селі було знищено і присутності окупанта немає.



Раніше РБК-Україна повідомляло, що США надішлють Україні ще одну систему Patriot для посилення протиповітряної оборони країни від інтенсивних російських атак.

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