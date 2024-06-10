Загородзагони РФ на Харківському напрямку сформовані з кадировців, - ОСУВ "Хортиця"

На кордоні із Харківською областю російські окупанти виставили загороджувальні загони кадировців. Вони мають стримувати росіян при спробах втечі з території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону

"Є інформація, що вони будуть розміщувати ці підрозділи (кадировців - ред.) для підтримки перегрупування своїх військ", -зазначив Волошин.

За його словами, ворог дотримується тактики виставлення загороджувальних загонів, з числа особового складу підрозділу "Ахмат".

"Звичайно, будуть розміщені вони десь на кордонах або поблизу кордонів із північчю Харківської області", - зауважив речник ОСУВ "Хортиця".

Він пояснює такі дії великими втратами ворожої армії. Саме тому на підтримку своїх дій ворог змушений маневрувати резервами, переміщувати підрозділи в районі лінії українського держкордону і поповнювати свої сили та засоби шляхом резервів від повітряно-десантних військ РФ і також 11 та 44 армійських корпусів РФ.