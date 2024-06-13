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РФ все чаще использует новобранцев из Сербии, Кубы и стран Африки для войны в Украине, - ISW

Четверг 13 июня 2024 05:17
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РФ все чаще использует новобранцев из Сербии, Кубы и стран Африки для войны в Украине, - ISW Фото: африканские наемники (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские военные все чаще используют новобранцев из Сербии, Кубы и африканских стран в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что сообщения о данном факте заметили недавно. Также в ISW напомнили одно из последних известий касаемо вербовки в армию РФ. В частности, 11 июня Россия и Шри-Ланка договорились, что РФ прекратит вербовку граждан Шри-Ланки в российскую армию.

Так, представитель Минобороны Шри-Ланки Налин Херат в интервью AFP заявил, что 22 гражданина его страны, присоединившихся к российской армии, сбежали и вернулись обратно в Шри-Ланку. По его словам, Россия "обманом" заставила многих шри-ланкийцев служить в армии РФ.

Кроме того, эксперты ISW упоминают материал France Press. В нем говорится, что среди этих 22 человек был 37-летний водитель Анил Мадусанка. Он считал, что променяет вождение туристов на работу водителем в России, но вместо этого ему вручили автомат и отправили на войну. Как следствие, Мадусанка был ранен. В настоящее время он восстанавливается в Шри-Ланке у себя дома.

Напомним, что заградотряды России на Харьковском направлении сформированы из кадыровцев. По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, они должны удерживать россиян при попытках бегства с территории Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия отправляет на границу с Украиной достаточно профессиональные ДРГ.

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