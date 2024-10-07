РФ частіше битиме по Україні "Калібрами", ніж ракетами Х-101: експерт назвав причину

Експерт звернув увагу, що росіяни постійно виводять у море ракетоносії, щоб створити загрозу атак.

При цьому вчора, 6 жовтня, на тлі наближення дня народження російського диктатора Володимира Путіна росіяни виводили в море сім ракетоносіїв для психологічного тиску, оскільки Україна чекала на удар.

На думку Храпчинського, зараз "є певні питання" щодо запасів у росіян ракет Х-101/555.

"Щодо "Калібрів", то вони свого часу за рахунок втрати великої кількості носіїв змогли накопичити даний тип ракет. Тому цілком ймовірно, що найближчим часом ми бачитимемо більше застосування "Калібрів", ніж крилатих ракет класу Х-101", - додав він.