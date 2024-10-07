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РФ будет чаще бить по Украине "Калибрами", чем ракетами Х-101: эксперт назвал причину

Иллюстративное фото: Россия может чаще применять "Калибры" (скриншот)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Россия может чаще использовать для ударов по Украине ракеты "Калибр", чем Х-101. У врага была возможность накопить большое количество "Калибров".

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

Эксперт обратил внимание, что россияне постоянно выводят в море ракетоносители, чтобы создать угрозу атак. 

При этом вчера, 6 октября, на фоне приближения дня рождения российского диктатора Владимира Путина россияне выводили в море семь ракетоносителей для психологического давления, поскольку Украина ожидала удара. 

По мнению Храпчинского, сейчас "есть определенные вопросы" насчет запасов у россиян ракет Х-101/555. 

"Относительно "Калибров", то они в свое время за счет потери большого количества носителей смогли накопить данный тип ракет. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время мы будем видеть большее применение "Калибров", чем крылатых ракет класса Х-101", - добавил он. 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 6 октября, стало известно, что россияне выводят в Черное море дополнительные ракетоносители.

При этом еще в июле спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что россияне строят унифицированные пусковые установки для "Калибров" и "Ониксов".

К слову, последний массированный удар россиян по Украине произошел 27 августа. Тогда враг применил для атаки 10 ракет и 85 дронов-камикадзе.

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