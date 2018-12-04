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РФ частково розблокувала українські порти в Азовському морі, - Омелян

Новини » Політика    04.12.2018 - 10:03
РФ частково розблокувала українські порти в Азовському морі, - Омелян
Фото: Керченську протоку (wikipedia.org)

Рух суден через Керченську протоку частково відновлено

Рух суден через Керченську протоку у напрямку українських портів в Азовському морі відновлено вчора, 3 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністрства інфраструктури України.

За словами мінастіра інфраструктури Володимира Омеляна, частково розблоковані порти Бердянськ та Маріуполь.

"Судна здійснюють свій рух на вхід та вихід через Керченську протоку у напрямку українських портів. Судна зупиняються російською стороною, оглядаються, як і раніше, проте частково рух відновлено", - заявив Омелян.

Він повідомив, що на вхід в Азовське море очікують 17 суден, на вихід - 1. Ще 9 суден стоять біля причалів в портах.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними онлайн-карти Мarinetrafficпропуск суден в українські порти Азовського моря через Керч-Єнікальський канал відновлено зранку 3 грудня. 

Зазначимо, з 25 листопада Росія блокувала пропуск суден в українські порти Азовського моря через Керч-Єнікальський канал після нападу на українські кораблі Військово-Морських сил Збройних сил України. 

Нагадаємо, у Чорному та Азовському морях сталися аварії морських суден через блокування Російською Федерацією Керченської протоки. Відомо про щонайменше два випадки аварій кораблів через скупчення в районі протоки. 

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