Из-за блокирования Россией Керченского пролива международные корабли попали в аварии

Фото: Керченский пролив (wikipedia.org)

В течение нескольких дней сотни кораблей не могли пройти через пролив

В Черном и Азовском морях произошли аварии морских судов из-за блокирования Российской Федерацией Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) в Facebook.

Сообщается, что с 25 ноября сотни кораблей находились в ожидании разрешения на проход через Керченский пролив, как в направлении Черного, так и в направлении Азовского морей. Из-за скопления кораблей произошли аварии.

Так, по данным международных систем мониторинга судов 30 ноября грузовое судно Республики Того, во время маневрирования вблизи Керченского пролива понесло повреждения из-за запутывания винта судна в якорной цепи другого грузового судна Республики Мальта. Оба корабля находились на пути к портам в Азовском море.

Кроме того, 1 декабря на выходе из Азовского моря вблизи Керченского пролива буксир PAL 3 (Российская Федерация) потерял контроль над буксированою баржей SHILAYNYAY, что была загружена около 4000 тонн пшеницы, за что баржа оторвалась и села на мель вблизи мыса Каменный. Капитан буксира несколько часов пытался самостоятельно снять баржу с мели, однако попытки оказались тщетными.

Напомним, с 25 ноября Россия блокировала пропуск судов в украинские порты Азовского моря через Керчь-Еникальский канал.

Ранее РБК-Украина сообщала, что "Большая семерка" (G7) осудила действия России в Керченском проливе и призвала отпустить украинских моряков и вернуть корабли.