РФ була готова в перших числах січня вдарити по Україні: експерт відповів, що завадило

Про це у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна розповів експерт з авіації Костянтин Криволап.

За його словами, удар по нафтобазі у російському місті Енгельс вплинув на плани Росії. Окрім цього була уражено і інші об'єкти на території РФ.

"Росіяни були готові давно, тому що вони накопичили запас і як мінімум 9 літаків до другого січня були зафаршировані ракетами Х-101. Ми знаємо, що в росіян така можливість є. Цікаво те, що повідомляють, що кількість "Шахедів" в останні дні збільшилась, але в цілому, якщо брати статистику місячну, то вони зараз відстають від графіків, які в них були в листопаді і в грудні," - розповів Криволап.

Він нагадав, що російським ракетам Х-101 необідна видимість під час польоту, саме тому росіяни не запускають їх вночі.

"Вони повинні щось бачити, а зараз була така погода, що не дуже розлітаєшся - туман, димка, все інше. Тому, я думаю, що з покращенням видимості росіяни будуть завдавати удар", - сказав експерт.

Масштабні обстріли України

Варто нагадати, що з початку осені минулого року російська армія збільшила кількість обстрілів України. Основна ціль Росії - критична інфраструктура України.

Масштабний удар було завдано 25 грудня, російські окупанти вдарили по українських енергетичних об'єктах від початку року. Також Росія запустила ракети по Україні напередодні Нового року, однак росіяни не припиняють дронові обстріли.