РФ будує нове кільце ППО навколо Москви: супутники виявили понад 15 позицій

Росіяни намагаються зміцнити систему протиповітряної оборони на тлі регулярних атак дронів на об'єкти в Москві та Підмосков'ї. Для цього будують десятки нових позицій ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Настоящее время".
Як пише видання, нові позиції ППО розташовані вздовж Центральної кільцевої автомобільної дороги та "малої бетонки", що її дублює, - окружної дороги на відстані приблизно 50 кілометрів від Москви.
Цікаво те, що дана дорога була збудована ще за радянських часів для транспортування ракет до систем протиповітряної оборони столиці.
Журналісти зазначають, що нові позиції ППО в московському регіоні часто з’являються поблизу старих радянських об'єктів із так званого "малого кільця ППО", яке в часи Холодної війни мало захищати Москву від атак авіації НАТО за допомогою систем С-25 "Беркут".
Зокрема, було виявлено понад 15 нових позицій "Панцирів". Вони розташовані одразу в декількох районах:
Знімки свідчать про те, що російські військові вирішили фактично відтворити радянське "мале кільце ППО" навколо Москви, яке за часів Холодної війни так і не знайшло собі застосування.
Нагадаємо, у ніч на 20 липня жителі Москви та Підмосков’я поскаржились на атаку дронів. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ППО нібито знищила тринадцять ворожих безпілотників, які атакували російську столицю.
Також ми писали, що 7 липня стало відомо, що українські воїни вдарили по "Червонозаводському хімічному заводу", який розташований під Москвою.
Цей завод, зокрема, виробляє термобаричні бойові частини для "Шахедів", якими росіяни регулярно атакують Україну.