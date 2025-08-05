РФ будує нове кільце ППО навколо Москви: супутники виявили понад 15 позицій

Як пише видання, нові позиції ППО розташовані вздовж Центральної кільцевої автомобільної дороги та "малої бетонки", що її дублює, - окружної дороги на відстані приблизно 50 кілометрів від Москви.



Цікаво те, що дана дорога була збудована ще за радянських часів для транспортування ракет до систем протиповітряної оборони столиці.

Журналісти зазначають, що нові позиції ППО в московському регіоні часто з’являються поблизу старих радянських об'єктів із так званого "малого кільця ППО", яке в часи Холодної війни мало захищати Москву від атак авіації НАТО за допомогою систем С-25 "Беркут".



Зокрема, було виявлено понад 15 нових позицій "Панцирів". Вони розташовані одразу в декількох районах:

Гжель: всередині автомобільної розв’язки на ЦКАД.

Поблизу Подольська: поряд із колишньою радянською позицією С-25.

Південь Московської області: за вісім кілометрів від аеропорту Домодєдово.

Під Раменським: південніше аеропорту Жуковський.

Біля Наро-Фомінська: на території колишнього радіотехнічного центру.

Поряд зі стрілецьким полігоном Центрального науково-дослідного інституту точного машинобудування.

Знімки свідчать про те, що російські військові вирішили фактично відтворити радянське "мале кільце ППО" навколо Москви, яке за часів Холодної війни так і не знайшло собі застосування.

