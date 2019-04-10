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РФ не будет направлять наблюдателей на второй тур выборов в Украине

Новости » Выборы 2019    10.04.2019 - 12:37
РФ не будет направлять наблюдателей на второй тур выборов в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В РФ считают, что это опасно

РФ не будет посылать наблюдателей на второй тур президентских выборов 2019 в Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, сообщают росСМИ.

В РФ отметили, что Украина законодательно запретила гражданам России наблюдать за выборами.

"Направлять людей в страну, власти которой прямо заявляют, что не желают их видеть на своей территории, - по крайней мере, безответственно. И потом в нынешних условиях это небезопасно", - заявил он.

Напомним, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах 2019 в Украине в четверг, 28 февраля, вступил в силу.

Напомним, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило 24 россиян в состав миссии краткосрочных наблюдателей на выборах. После этого Павел Климкин заявил, что наблюдателей от РФ не будет на выборах. По его словам, наблюдатели от РФ не будут зарегистрированы на выборы президента Украины так как украинский парламент принял соответствующий закон. Вскоре их исключили.

 

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