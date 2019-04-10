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РФ не буде направляти спостерігачів на другий тур виборів в Україні

Новини » Вибори 2019    10.04.2019 - 12:37
РФ не буде направляти спостерігачів на другий тур виборів в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У РФ вважають, що це небезпечно

РФ не буде посилати спостерігачів на другий тур президентських виборів 2019 в Україні. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін, повідомляють росЗМІ.

В РФ відзначили, що Україна законодавчо заборонила громадянам Росії спостерігати за виборами.

"Направляти людей в країну, влада якої прямо заявляє, що не бажають їх бачити на своїй території, - принаймні, безвідповідально. І потім в нинішніх умовах це небезпечно", - заявив він.

Нагадаємо, закон "Про внесення змін у деякі закони України з нагляду за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на вибори 2019 в Україні у четвер, 28 лютого, набув чинності.

Нагадаємо, Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ включило 24 росіян до складу місії короткострокових спостерігачів на виборах. Після цього Павло Клімкін заявив, що спостерігачів від РФ не буде на виборах. За його словами, спостерігачі від РФ не будуть зареєстровані на вибори президента України так як український парламент прийняв відповідний закон. Згодом їх виключили.

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