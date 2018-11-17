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РФ будет использовать Facebook для влияния на украинские выборы, - президент NDI

Новости » Выборы 2019    17.11.2018 - 21:31
РФ будет использовать Facebook для влияния на украинские выборы, - президент NDI
Фото: Дерек Митчелл (из открытых источников)

Митчел призвал Facebook открыть офис в Украине

Президент Национального демократического института (NDI) Дерек Митчелл заявил, что Украина не должна допустить разделение общества во время предвыборной кампании, так как этим обязательно воспользуется Российская Федерация (РФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Митчелл заявил, что предотвратить разделению общества можно с помощью открытых дебатов.

"Разделение общества - это опасно, и россияне будут использовать все эти моменты. Как это предотвратить? Открыть политические дебаты, конкуренцию, которая не должна перейти в конкуренцию месседжей, что углубит разделение общества", - сказал он.

По словам президента NDI, РФ будет использовать Facebook для влияния на украинские выборы.

"Только будет расколото общество, россияне смогут гораздо проще действовать косвенно, но через цифровые платформы, такие как Facebook и другие", - подчеркнул Митчелл.

Кроме того, глава Национального демократического института призвал Facebook открыть офис в Украине, чтобы уменьшить влияние России на украинское общество.

"Мы призываем Facebook оставить офис в Москве, или может пусть он там и будет, но также открыть офис в Киеве с украиноязычными редакторами. И я понимаю, что они круглосуточно будут работать в таком военном режиме, как это было у нас в США. Им нужно делать все, чтобы не использовалась их платформа для разрушения общества и страны", - отметил Митчелл.

Напомним, ранее в Европарламенте заявили, что перед выборами Украина должна подготовиться к борьбе с кампанией дезинформации. Европарламент обеспокоен тем, что дезинформация и борьба с дезинформацией стала более напряженной.

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