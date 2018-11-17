РФ буде використовувати Facebook для впливу на українські вибори, - президент NDI

Фото: Дерек Мітчелл (з відкритих джерел)

Мітчел закликав Facebook відкрити офіс в Україні

Президент Національного демократичного інституту (NDI) Дерек Мітчелл заявив, що Україна не повинна допустити поділ суспільства під час передвиборчої кампанії, так як цим обов'язково скористається Російська Федерація (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Мітчелл заявив, що запобігти розділенню суспільства можна за допомогою відкритих дебатів.

"Розділення суспільства - це небезпечно, і росіяни використовуватимуть усі ці моменти. Як цьому запобігти? Відкрити політичні дебати, конкуренцію, яка не повинна перейти в конкуренцію меседжів, що поглиблюватимуть розділення суспільства", - сказав він.

За словами президента NDI, РФ буде використовувати Facebook для впливу на українські вибори.

"Щойно буде розколоте суспільство, росіяни зможуть набагато простіше діяти непрямо, але через цифрові платформи, такі як Facebook та інші", - наголосив Мітчелл.

Крім того, очільник Національного демократичного інституту закликав Facebook відкрити офіс в Україні, щоб зменшити вплив Росії на українське суспільство.

"Ми закликаємо Facebook залишити офіс в Москві, чи може хай він там і буде, але також відкрити офіс в Києві з україномовними редакторами. І я розумію, що вони цілодобово працюватимуть у такому військовому режимі, як це було в нас у США. Їм потрібно робити все, щоб не використовувалась їх платформа для руйнування суспільства та країни", - зазначив Мітчелл.

Нагадаємо, раніше в Європарламенті заявили, що перед виборами Україна має підготуватись до боротьби з кампанією дезінформації. Європарламент занепокоєний тим, що дезінформація та боротьба з дезінформацією стала більш напруженою.