РФ блокирует любые переговоры по прекращению агрессии против Украины, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия блокирует любые переговоры с деоккупации захваченных территорий и прекращения агрессии против Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

По его словам, вопрос возвращения украинских территорий, вывода оккупационных войск и прекращения военных действий будет поднят сразу же после президентских выборов.

Несмотря на попытки РФ заблокировать любые переговоры, Украина инициирует проведение встречи в нормандской формате и заседания Совета безопасности ООН о введении миротворческой миссии, заявил президент.

"На сегодняшний день Россия блокирует любые переговоры в любых форматах, в первую очередь в нормандском формате", - отметил он, добавив, что сейчас свернуты переговоры американской стороны с участием помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Порошенко объяснил, что переговоры сейчас приостановлены президентом РФ Владимиром Путиным, потому что "ключ от мира находится не в Киеве, и ключ от мира находится не в Вашингтоне и не в Брюсселе... Ключ от мира находится в Москве, в руках Путина".

Напомним, ранее Порошенко заявил, что вопросы, касающиеся Украины, должны обсуждаться только при поддержке и участии международных партнеров, поскольку Россия воспринимает только позиции силы.

Добавим, что по словам Порошенко, Россия будет вынуждена согласиться на ввод миротворцев Организации о'объединенных наций на оккупированную территорию Донбасса.