Порошенко назвал условия для переговоров с РФ

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

По словам президента, переговоры с РФ могут происходить только при поддержке международной проукраинской коалиции

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что вопросы, касающиеся Украины, должны обсуждаться только при поддержке и участии международных партнеров, поскольку Россия воспринимает только позиции силы. Об этом заявил Порошенко во время интервью украинским телеканалам.

Порошенко отметил, что двусторонние переговоры между президентами Украины и РФ могут касаться немедленного освобождения украинских военных моряков, обеспечения свободного судоходства в Азовском море или возвращения украинских военных кораблей.

"Именно поэтому мы идем в НАТО, потому что НАТО - это не когда каждый за себя. НАТО - когда один за всех и все за одного. НАТО - это когда 30 стран-членов обеспечивают неприкосновенность границ. И это значительно усилит", - сказал Порошенко.

"Москва признает только силу. Силу Украинского государства, силу украинского войска, силу мировой коалиции", - отметил Порошенко.

Что касается того, возможные двусторонние форматы переговоров с руководством или представителями России, Порошенко заявил: "Конечно, мы суверенное независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших мировых партнеров проукраинской коалиции? Очевидно, что слабее". При этом он добавил, что "комплексная позиция должна решаться, когда за нами стоит большая сила".

Напомним, генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства Украины в НАТО, отметив, что НАТО единогласно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и обязательства оборонного блока для поддержки Украины с проведением реформ в рамках широкого пакета помощи.