РФ блокує будь-які переговори щодо припинення агресії проти України, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія блокує будь-які переговори щодо деокупації захоплених територій та припинення агресії проти України. Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

За його словами, питання повернення українських територій, виведення окупаційних військ і припинення військових дій буде піднято відразу ж після президентських виборів.

Незважаючи на спроби РФ заблокувати будь-які переговори, Україна ініціює проведення зустрічі в нормандському форматі і засідання Ради безпеки ООН про введення миротворчої місії, заявив президент.

"На сьогоднішній день Росія блокує будь-які переговори в будь-яких форматах, у першу чергу в нормандському форматі", - зазначив він, додавши, що зараз згорнуті переговори американської сторони з участю помічника президента РФ Владислава Суркова і спецпредставника США по Україні Курта Волкера.

Порошенко пояснив, що переговори зараз припинені президентом РФ Володимиром Путіним, тому що "ключ від світу знаходиться не в Києві, і ключ від світу знаходиться не у Вашингтоні і не в Брюсселі... Ключ від світу знаходиться в Москві, в руках Путіна".

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що питання, що стосуються України, повинні обговорюватися лише за підтримки та участі міжнародних партнерів, оскільки Росія сприймає тільки позиції сили.

Додамо, що за словами Порошенка, Росія буде змушена погодитися на введення миротворців Організації об'єднаних націй на окуповану територію Донбасу.