РФ більше не зможе ігнорувати війну: Зеленський обговорив з військовими ракетну програму

Україна щомісяця досягає все більших результатів у сфері ракет. Це означає, що Росія частіше не зможе заплющувати очі на війну.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення.
Глава держави поінформував, що сьогодні були дуже важливі обговорення з українськими військовим щодо ракетної програми України. Зокрема, її рівня.
Зеленський наголосив, що "Довгі нептуни" показали себе у далекобійних санкціях проти Росії. Окрім того, він зазначив успіхи України.
"Ми щомісяця досягаємо більших результатів із ракетами - дякую виробникам, дуже вдячний за це, дякую нашим воїнам. Росія все частіше не зможе заплющувати очі на війну - тепер буває достатньо гучно, і видно, що насправді відбувається, бо є наші українські цілком справедливі відповіді на все, що Росія робить проти нас, наших людей", - сказав президент.
Він додав, що тільки сьогодні і тільки в одному Києві РФ вбила 6 людей. Ще більше 30 постраждали. Крім того, РФ вдарила по іншим містам і селам. У зв'язку з цим Зеленський висловив слова співчуття та підкреслив, що жоден удар РФ не має бути безкарним.
"Україна має робити все, щоб жоден російський удар не залишався безкарним. Наша зброя, і санкції світу, і політичний тиск на Росію - усе це працює. І працюватиме більше", - резюмував глава держави.
Нагадаємо, що в ніч на п'ятницю, 14 листопада, Сили оборони України завдали удару по пункту базування кораблів "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ. У Генштабі ЗСУ повідомили, що для цього були застосовані українські ракети "Нептун" і дрони різних типів.
В результаті атаки пошкоджено портову інфраструктуру і нафтовий термінал "Шесхаріс", пускову установку зі складу ЗРК С400 і ракетне сховище.
Крім того, в ніч на 13 листопада українською зброєю також було уражено ряд важливих об'єктів в РФ і на окупованих територіях. Наприклад, в окупованій частині Криму було зафіксовано влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів "Морський нафтовий термінал", по стоянці вертольотів і місцях зберігання та підготовки дронів. Крім цього, була атакована радіолокаційна станція ППО в районі Євпаторії.
Для цього застосовувалися українські ракети "Фламінго" і дрони “Барс” і "Ярость".