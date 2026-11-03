РФ більше не вірить у мирний план Трампа і готується посилити удари, - Bloomberg

За даними обізнаних джерел видання, якщо за підсумками проміжних виборів позиції Трампа в США ослабнуть, це істотно вплине на хід війни.

Москва шукатиме шляхи для зняття американських санкцій, намагаючись переконати Трампа в можливості вести бізнес без чекання завершення війни в Україні. Водночас малоймовірно, що Трамп активніше підтримуватиме Київ та Європу в разі програшу Республіканської партії демократам на виборах до Конгресу.

"У нього може зменшитися простір для маневру, щоб змусити Зеленського укласти угоду, - а це, у свою чергу, може розв’язати руки Путіну для посилення атак на енергетичну інфраструктуру України", - зазначають джерела видання.

За словами співрозмовників Bloomberg, у Кремлі більше не впевнені у здатності Трампа нав'язати Україні умови РФ. Тож російський диктатор має намір збільшувати військовий тиск на Україну та її європейських союзників.

Переговори в Абу-Дабі та можлива зустріч у Китаї

Відновлення мирних переговорів за участю представників України, США та РФ заплановане на 10-11 листопада в Абу-Дабі. Проте Путін досі не дає сигналів про готовність поступитися своїми жорсткими вимогами щодо українських територій.

Окрім цього, Путін та Трамп можуть зустрітися цього місяця в Китаї на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) під головуванням Сі Цзіньпіна. Це дасть російському диктатору нову можливість спробувати схилити американського лідера на свій бік.

Зустріч планується без участі України та європейських партнерів, але в Москві не очікують від неї значного прориву.

Рекордні військові витрати РФ та іранський чинник

Після того як серпнева зустріч Путіна та Трампа на Алясці у 2025 році закінчилася без результатів, Кремль заклав різке зростання оборонного бюджету. Військові видатки Росії на 2026 рік збільшили майже на 60 млрд доларів - до близько 200 млрд доларів.

Проєкт бюджету передбачає аналогічні витрати й на 2027 рік, що свідчить про повну відмову Москви від стримування військових видатків.

Водночас мирний процес в Абу-Дабі може зірватися через загострення на Близькому Сході, якщо Трамп реалізує погрози відновлення ударів по Ірану.

Наукова співробітниця лондонського аналітичного центру RUSI Емілі Ферріс попереджає, що Трамп може переключити увагу з України на Іран, якщо РФ наполягатиме на територіальних претензіях.

"Це може поставити під загрозу військову допомогу США Україні - на тій підставі, що ці кошти слід було б використовувати проти Ірану або для підтримки систем протиповітряної оборони Ізраїлю", - підкреслила експертка.