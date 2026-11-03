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РФ больше не верит в мирный план Трампа и готовится усилить удары, - Bloomberg

21:52 03.11.2026 Вт
3 мин
aimg Валерий Ульяненко
РФ больше не верит в мирный план Трампа и готовится усилить удары, - Bloomberg Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (Getty Images)
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В Кремле больше не верят, что президент США Дональд Трамп сможет вынудить Украину подписать мирное соглашение на российских условиях. Поэтому Москва планирует усилить атаки и готовится к затяжной войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным осведомленных источников издания, если по итогам промежуточных выборов позиции Трампа в США ослабеют, это существенно повлияет на ход войны.

Москва будет искать пути снятия американских санкций, пытаясь убедить Трампа в возможности вести бизнес без ожидания завершения войны в Украине. В то же время маловероятно, что Трамп будет активнее поддерживать Киев и Европу в случае проигрыша Республиканской партии демократам на выборах в Конгресс.

"У него может уменьшиться пространство для маневра, чтобы заставить Зеленского заключить соглашение, - а это, в свою очередь, может развязать руки Путину для усиления атак на энергетическую инфраструктуру Украины", - отмечают источники.

По словам собеседников Bloomberg, в Кремле больше не уверены в способности Трампа навязать Украине условия РФ. Так что российский диктатор намерен увеличивать военное давление на Украину и ее европейских союзников.

Переговоры в Абу-Даби и возможная встреча в Китае

Возобновление мирных переговоров с участием представителей Украины, США и РФ запланировано на 10-11 ноября в Абу-Даби. Однако Путин до сих пор не дает сигналов о готовности уступить свои жесткие требования по украинским территориям.

Помимо этого, Путин и Трамп могут встретиться в этом месяце в Китае на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) под председательством Си Цзиньпина. Это даст российскому диктатору новую возможность попытаться склонить американского лидера в свою сторону.

Встреча планируется без участия Украины и европейских партнеров, но в Москве не ожидают от нее значительного прорыва.

Рекордные военные расходы РФ и иранский фактор

После того, как августовская встреча Путина и Трампа на Аляске в 2025 году закончилась без результатов, Кремль заложил резкий рост оборонного бюджета. Военные расходы России на 2026 год увеличили почти на 60 млрд долларов - до около 200 млрд долларов.

Проект бюджета предусматривает аналогичные расходы и на 2027 год, что свидетельствует о полном отказе Москвы от сдерживания военных расходов.

В то же время мирный процесс в Абу-Даби может сорваться из-за обострения на Ближнем Востоке, если Трамп реализует угрозы возобновления ударов по Ирану.

Научная сотрудница лондонского аналитического центра RUSI Эмили Феррис предупреждает, что Трамп может переключить внимание с Украины на Иран, если РФ будет настаивать на территориальных претензиях.

"Это может поставить под угрозу военную помощь США Украине - на том основании, что эти средства следовало бы использовать против Ирана или для поддержки систем противовоздушной обороны Израиля", - подчеркнула эксперт.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о необходимости обсудить гарантии безопасности во время предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.

Среди других важных вопросов он назвал прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, разблокировку "зернового коридора", обмен военнопленными и возможную встречу лидеров стран.

Отметим, в Кремле подтвердили, что Россия примет участие в переговорах по Украине, запланированных на 10-11 ноября в Абу-Даби.

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