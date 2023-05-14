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РФ била з С-300 по Харкову та Золочеву. В ОВА розповіли про наслідки нічної атаки

Фото: під час атаки по Україні 14 травня окупанти били з С-300 по Харкову і Золочеву (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Під час масованої атаки по Україні у неділю вночі, 14 травня, російські окупанти завдали ракетних ударів, попередньо ЗРК С-300, по Харкову та смт Золочів Богодухівського району Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Харків

За словами очільника регіону, у Новобаварському районі Харкова пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок.

Золочів

Як додав Синєгубов, у смт Золочів дві ракети влучили в землю між житловими будинками.

"У будинках вибито вікна, зруйновано 2 гаражі. На щастя, обійшлося без постраждалих", - констатував він.

Як повідомлялося, російські війська сьогодні вночі, 14 травня, завдали ударів по Харкову, цілилися в інфраструктурний об'єкт.

Також окупанти намагалися розвідати позиції ППО навколо Києва, однак всі дрони були знищені.

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харков