РФ била по різних районах Київщини, є постраждалі
Протягом минулої доби та ночі російські загарбники атакували одразу чотири райони Київської області та поранили кількох цивільних.
Про це заявив глава Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
Згідно з останніми даними, внаслідок атаки постраждали троє людей.
У Бучанському районі під удар ворога потрапив 76-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення та садна на обличчі, а також перебуває у стані емоційного потрясіння та стресу.
Ще двоє чоловіків також дістали травм. В одного діагностували відкритий перелом передпліччя, рвану рану надбрівної дуги та забій грудної клітки. Що стосується другого, то він отримав рвану рану в лобній ділянці голови. Обох постраждалих уже шпиталізували.
У Бучанському районі зафіксовано пошкодження 14 об'єктів. Цього разу постраждали:
- шість приватних будинків;
- складське, виробничо-складське та адміністративне приміщення;
- територія комунального підприємства;
- адміністративна будівля;
- об'єкт інфраструктури;
- два легкові автомобілі.
Ткаченко також повідомив, що в Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки.
Також, за його словами, у Фастівському районі зазнало пошкоджень виробниче приміщення.
У Вишгородському районі під російський удар потрапив об'єкт інфраструктури.
Згідно з останніми даними, загалом у Київській області внаслідок атаки пошкоджено 18 об'єктів.
На місцях продовжують працювати рятувальники, медики та комунальні служби.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Росія вдарила по двох АЗС у Києві вночі 23 вересня.
Також стало відомо, як сили ППО відбивали нову ворожу атаку та скільки цілей змогли знешкодити.