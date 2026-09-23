РФ била по різних районах Київщини, є постраждалі

Протягом минулої доби та ночі російські загарбники атакували одразу чотири райони Київської області та поранили кількох цивільних.

Про це заявив глава Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Згідно з останніми даними, внаслідок атаки постраждали троє людей.

У Бучанському районі під удар ворога потрапив 76-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення та садна на обличчі, а також перебуває у стані емоційного потрясіння та стресу.

Ще двоє чоловіків також дістали травм. В одного діагностували відкритий перелом передпліччя, рвану рану надбрівної дуги та забій грудної клітки. Що стосується другого, то він отримав рвану рану в лобній ділянці голови. Обох постраждалих уже шпиталізували.

У Бучанському районі зафіксовано пошкодження 14 об'єктів. Цього разу постраждали:

шість приватних будинків;

складське, виробничо-складське та адміністративне приміщення;

територія комунального підприємства;

адміністративна будівля;

об'єкт інфраструктури;

два легкові автомобілі.

Ткаченко також повідомив, що в Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки.

Також, за його словами, у Фастівському районі зазнало пошкоджень виробниче приміщення.

У Вишгородському районі під російський удар потрапив об'єкт інфраструктури.

Згідно з останніми даними, загалом у Київській області внаслідок атаки пошкоджено 18 об'єктів.

На місцях продовжують працювати рятувальники, медики та комунальні служби.