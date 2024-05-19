UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ била по базі відпочинку двічі. Кількість жертв та поранених під Харковом зросла

Фото: РФ влаштувала ракетний удар по базі відпочинку на Харківщині 19 травня
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли основу відпочинку в Харківській області. Наразі 16 людей постраждали, ще п'ять загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, поліцію Харківської області.

"Наразі відомо про п’ятьох загиблих та щонайменше п’ятнадцять поранених", - йдеться у повідомленні поліції.

Зокрема, серед постраждалих є працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.

Подробиці атаки РФ

Так, близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про обстріл села Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківської області. За адресою прибули поліцейські та медики.

"Вже за 20 хвилин ворог знову вдарив по тій самій вулиці", - додали у поліції.

Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, дві російські ракети прилетіли прямо на базу відпочинку, де відпочивали люди. За його даними, постраждали 16 людей, ще п'ять загинули.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. 
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків