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РФ вдарила по місцю відпочинку під Харковом: є загиблі та поранені

Харків, Неділя 19 травня 2024 12:27
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РФ вдарила по місцю відпочинку під Харковом: є загиблі та поранені Фото: РФ атакувала Харківський район 19 травня, є жертви та постраждалі (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська у неділю, 19 травня, обстріляли Харківський район. Сильні вибухи чули й мешканці Харкова, є загиблі та постраждалі.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Зафіксовані удари в Харківському районі. За попередньою інформацією, є постраждалі", - написав він.

Багато постраждалих

Пізніше голова ОВА зазначив, що шість людей постраждали внаслідок влучань по Малоданилівській громаді Харківського району.

Потім кількість постраждалих зросла до восьми людей.

"Серед поранених - фельдшер екстреної допомоги, пошкоджене авто швидкої", - додав Синєгубов.

Удар по місцю відпочинку та жертви

О 12:17 глава ОВА повідомив, що, крім постраждалих, четверо людей загинули.

"Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі", - додав він.

Обстріли Харкова та області

Російські війська постійно обстрілюють Харків та область. Зокрема, ситуація різко загострилася після того, як окупанти розпочали новий наступ у прикордонні регіону.

І незважаючи на те, що на фронті на Харківщині загарбники зменшили оберти, місцеве населення продовжує перебувати під постійними атаками.

Нагадаємо, 18 травня у Харкові пролунала серія вибухів. Ударом РФ було зруйновано кілька приватних будинків, постраждали 6 людей. А 17 травня РФ ударила по Харківу ракетами, було кілька "прильотів". Четверо людей загинули, 31 особа отримала поранення.

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