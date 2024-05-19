РФ вдарила по місцю відпочинку під Харковом: є загиблі та поранені
Російські війська у неділю, 19 травня, обстріляли Харківський район. Сильні вибухи чули й мешканці Харкова, є загиблі та постраждалі.
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Зафіксовані удари в Харківському районі. За попередньою інформацією, є постраждалі", - написав він.
Багато постраждалих
Пізніше голова ОВА зазначив, що шість людей постраждали внаслідок влучань по Малоданилівській громаді Харківського району.
Потім кількість постраждалих зросла до восьми людей.
"Серед поранених - фельдшер екстреної допомоги, пошкоджене авто швидкої", - додав Синєгубов.
Удар по місцю відпочинку та жертви
О 12:17 глава ОВА повідомив, що, крім постраждалих, четверо людей загинули.
"Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі", - додав він.
Обстріли Харкова та області
Російські війська постійно обстрілюють Харків та область. Зокрема, ситуація різко загострилася після того, як окупанти розпочали новий наступ у прикордонні регіону.
І незважаючи на те, що на фронті на Харківщині загарбники зменшили оберти, місцеве населення продовжує перебувати під постійними атаками.
Нагадаємо, 18 травня у Харкові пролунала серія вибухів. Ударом РФ було зруйновано кілька приватних будинків, постраждали 6 людей. А 17 травня РФ ударила по Харківу ракетами, було кілька "прильотів". Четверо людей загинули, 31 особа отримала поранення.
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