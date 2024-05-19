РФ била по базе отдыха дважды. Число жертв и раненых под Харьковом возросло

""В настоящее время известно о пяти погибших и по меньшей мере пятнадцати раненых", - говорится в сообщении полиции.

В частности, среди пострадавших сотрудник полиции и фельдшер скорой помощи, которые попали под повторный обстрел, когда оказывали помощь на месте попадания.

Подробности атаки РФ: били дважды "Искандером"

Так, около 11:00 в полицию поступило сообщение об обстреле села Черкасская Лозовая Малоданиловской общины Харьковской области. По адресу прибыли полицейские и медики.

"Уже через 20 минут враг снова ударил по той же улице", - добавили в полиции.

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, две российские ракеты прилетели прямо на на базу отдыха, где отдыхали люди. По его данным, пострадали 16 человек, еще пять погибли.

Как уточнил глава ОВА, Олег Синегубов, росссияне дважды нанесли удар "Искандером-М" по базе отдыха - снова применяют тактику "двойных ударов".

Среди пострадавших - ребенок, среди жертв - беременная

Позже и в полиции подтвердили данные о 16 пострадавших. Среди раненых есть ребенок.

"Уже 16 раненых, в том числе 8-летний ребенок (легкие телесные повреждения). 8 раненых в тяжелом состоянии", - добавили правоохранители.

Еще пять человек погибли, одна из жертв, как отметили в полиции, – женщина на 7 месяце беременности.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователями возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Обстрел базы отдыха в Харьковском районе

Днем в Харькове сообщали о нескольких громких взрывах. Позже стало известно, что они прозвучали не в Харькове, а в Харьковском районе.

Оккупанты ударили по месту отдыха. Там как раз находилось много людей. Почти сразу стало известно о 8 раненых и четырех погибших.

Добавим, что оккупанты постоянно используют тактику двойных ударов, чаще всего - при атаках на Харьков и регион.