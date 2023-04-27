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РФ била из авиации, минометов и артиллерии. В Сумской области насчитали 52 "прилета"

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Сумская область, Четверг 27 апреля 2023 09:55
РФ била из авиации, минометов и артиллерии. В Сумской области насчитали 52 "прилета" Фото: в Сумской области насчитали 52 "прилета" (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска ночью и утром десять раз обстреляли приграничье Сумской области. Враг атаковал с самолетов, минометов и артиллерии, зафиксировано 52 "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской ОВА.

В частности, под обстрелом оказались следующие общины: Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Шалыгинская, Глуховская и Свеская территориальные общины:

  • Глуховская: с территории РФ с самолета 2 запуска ракет по населенным пунктам общины. Информация о потерях и повреждениях гражданской инфраструктуры устанавливается.
  • Шалыгинская: с территории РФ запуск 2 ракет. Информация о потерях и повреждениях гражданской инфраструктуры устанавливается.
  • Зноб-Новгородская: россияне стреляли из АГС (станковый автоматический гранатомет) - 10 выстрелов, и миномета - 6 "прилетов".
  • Середино-Будская: зафиксировано 4 прилета из артиллерии. Кроме того, в 04:00 с территории РФ совершен авиаудар по с. Чернацкое. В результате чего повреждены помещения Чернацкого лицея и 2 жилых дома. Около 7 утра был обстрел РСЗО - 18 "прилетов".
  • Эсманская: 57 мин сбросил враг на территорию общины.
  • Свеська: было 2 "прилета" из миномета.

Напомним, что российские войска сегодня из артиллерии обстреляли село Липцы в Харьковской области. Враг попал в жилую застройку.

Добавим, что сегодня ночью войска РФ обстреляли Николаев ракетами "Калибр". Известно по меньшей мере об одном погибшем и 23 раненых, среди которых ребенок.

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